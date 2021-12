Den Nordjyske Motorvej var tirsdag formiddag helt spærret i nordgående retning ved Hobro.

Det skyldtes et uheld tidligere på morgenen, lyder det fra Vejdirektoratet.

Uheldet er sket fra Hobro i retningen mod Aalborg.

Nærmere bestemt Hobro V frakørsel 35 og Hobro N frakørsel 34, hvor der kortvarigt var helt spærret.

Det var af hensyn til oprydningsarbejdet, oplyser Vejdirektoratet.

Det har endnu ikke været muligt at komme igennem Nordjyllands Politi for at få klarlagt de nærmere omstændigheder om uheldet.

Både politi og redningsmandskab har været fremme ved uheldet, oplyser Vejdirektoratet.

Der er for nu ingen meldinger om personskade.

B.T. følger sagen.