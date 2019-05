Der er fredag trafikale problemer på Nordjyske Motorvej, efter et uheld tidligere på dagen spærrede vejen.

Spærringen fra Hobro mod Aalborg skete som følge af et harmonikasammenstød.

»Jeg ved ikke meget andet på nuværende tidspunkt, end at det er et harmonikasammenstød, hvor fire biler er involveret,« sagde Per Jørgensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, tidigere på eftermiddagen.

Han fortalte desuden, at de fire biler spærrede hele vejbanen, og at der var markante trafikale udfordringer på stedet, fordi uheldet sket lige midt i myldretrafikken.

Kort efter klokken 17.00 oplyser Nordjyllands Politi på Twitter, at vejen er genåbnet, men at der fortsat er mange biler på stedet.

De opfordrer derfor bilister i området til at vise hensyn og køre forsigtigt.

Trods trafikalt kaos, var der ingen, der kom alvorligt til skade i ulykken.

»Der er ikke umiddelbart nogen, der er kommet slemt til skade. Det er primært materiel skade, så det er mest infrastrukturen, vi er bekymret for,« sagde vagtchefen tidligere.