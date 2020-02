På grund af et færdselsuheld var Herning Motorvejen fredag formiddag helt spærret i begge retninger mellem afkørsel 35 Pårup og afkørsel 36 Bording.

Nu er det østgående spor blevet genåbnet.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politi og redning er på stedet.

Herning Motorvejen mellem afkørsel 35 Pårup og afkørsel 36 Bording er totalt spærret i begge retninger øst og vest på grund af færdselsuheld. Politi og redning er på vej - vis hensyn og gør plads. Find selv alternativ rute. Ikke yderligere til pressen for nuværende #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) February 28, 2020

Politiet opfordrer alle bilister til at vise hensyn og gør plads til politi og redningsmandskab.

I et nyt tweet opfordrer politiet bilister til at køre fra ved afkørsel 35 og 36 og benytte den 'gamle' hovedvej lige nord for Herning Motorvejen.

Uheldet blev anmeldt klokken 10.44.

Opdateres...