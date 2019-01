E20 Vestmotorvejen er netop nu spærret i vestgående retning mellem frakørsel 37, Sorø og frakørsel 38, Slagelse efter at en bil brød i brand på motorvejen.

Det har ført til kø og tæt trafik på motorvejen midt i morgentrafikken.

»Når galt skal være, er det i den mindst trafikerede retning, motorvejen er blevet spærret, men det kan selvfølelig ikke undgås, at der opstår kø,« siger den vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

Spærringen skyldes et uheld, hvor en bil gik i brand på motorvejen efter at have påkørt et tabt reservehjul.

'Bil har påkørt et tabt reservehjul, hvorefter der gik ild i bilen. Bilen holder i nødsporet.'

'Afpas hastigheden på stedet, så der ikke sker følge uheld,' skriver politiet.

Politi og redningsmandskab er på stedet.

Ifølge Vejdirektoratet forventes motorvejen tidligst genåbnet klokken 7.