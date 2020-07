Torsdag aften er der sket et uheld på Fynske Motorvej mellem frakørsel 55 Årup og 56 Ejby i vestlig retning.

Derfor er motorvejen også helt afspærret på uheldsstedet.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Bilister kunne dog i en kort periode passere stedet i nødsporet, lød det tidligere, inden motorvejen igen blev helt afspærret.

Derfor må der ligeledes forventes kø på uheldsstedet, skriver Fyns Politi.

Som alternativ opfordrer politiet bilister til at køre af ved frakørsel 53 Odense Vest eller senest 54 Vissenbjerg for derefter at følge landevejen frem til frakørsel 56.

Vejdirektoratet skriver klokken 21:39 på Twitter, at motorvejen forventes helt åbnet igen sidst på aftenen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.

Opdateres...