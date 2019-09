Der er torsdag morgen sket et alvorligt færdselsuheld på Skovvejen.

Ulykken har medført at vejen, som går fra Kalundborgmotorvejen ved Kvanløse til Viskinge cirka 15 km fra Kalundborg, er spærret i begge retninger.

Det skriver P4 Trafik på Twitter.

'Der er en del redning på stedet og kø i begge retninger,' skriver P4 Trafik.

Maria Sander Hansen, der er kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, bekræfter, at der er sket et færdselsuheld på Skovvejen.

»De arbejder stadig på stedet, så jeg har ikke så mange detaljer,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved, at der er blevet sendt en ambulance derud, og at der er flere køretøjer, som er ved at blive nødflyttet af traktorer, der var i nærheden.«

Maria Sander Hansen har endnu ikke nogen oplysninger om omfanget af skader på de involverede.

»Det tyder på, at flere biler er impliceret, men jeg ved ikke noget om tilstanden på personerne.«

Politiet modtog anmeldelsen klokken 8.44.

