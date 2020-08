En alvorlig ulykke mellem en lastbil og en personbil mandag morgen betyder, at Motorring 3 ved København i øjeblikket er helt spærret i begge retninger.



Ifølge Vejdirektoratet er ulykken sket ved afkørsel 19, Buddinge, og der er lige nu massiv kø på strækningen.

»Vi har ikke så meget om selve hændelseforløbet endnu, men der er tale om en voldsom ulykke, hvor en person er alvorligt kvæstet,« siger vagtchef ved Vestegnens Politi, Morten Steen.

Beredskab Øst skriver på Twitter, at man har sendt en massiv udrykning afsted mod ulykkesstedet.

Alvorlig trafikulykke med lastbil og personbil involveret. Motorvejen helt spærret. Vi arbejder med at frigøre fastklemte. #berosdk https://t.co/2GxdATaoFL — Beredskab Øst (@BeredskabOest) August 3, 2020

Hændelsen beskrives som 'en alvorlig trafikulykke', hvor man arbejder på at frigøre fastklemte. Ifølge politiet sad den kvæstede i personbilen.

Uheldet er ifølge politiet sket i nordgående retning, men i skrivende stund er motorvejen altså helt spærret i begge retninger.

Ifølge Vejdirektoratet forventes den først genåbnet klokken 10.

Bilister på vej på job, skal væbne sig med tålmodighed. Ifølge Vejdirektoratet er der i øjeblikket lang kø både på E 47 fra Hørsholm mod Avedøre mellem Lundtofte og motorvejskryds Kongens Lyngby, hvor der er op til 50 minutters forlænget rejsetid. Og på Motorring 3 fra Avedøre mod Lyngby mellem Frederikssundsvej og Nybrovej, hvor der er op til 20 minutters forlænget rejsetid.

Vi er på vej til færdselsuheld på motorring 3 nordgående umiddelbart efter afk. 19 - Buddinge. Lige nu kan trafikken glide langsomt forbi uheldet, men det er muligt vi må lukke helt pga. oprydning. Pt. intet om tilskadekomst. Vagtchefen — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 3, 2020

»En bilinspektør arbejder lige nu på stedet, men vi gør, hvad vi kan, for at blive færdige derude så hurtigt som muligt,« siger vagtchefen og tilføjer:

»Det er en af de absolut mest traffikerede hovedfærdselsårer, så ulykken har skabt massiv kø.«

»Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe bilisterne med skiltevogne og ved at få bilerne ledt af, men der er rigtig meget kø derude lige nu,« siger vagtchefen.

Opdateres...