En personbil er kørt ud foran en motorcyklist på Auningvej i Mørke.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter, hvor de også oplyser, at motorcyklisten ikke er kommet alvorligt til skade.

»Der er tale om en personbil, der ikke har overholdt sin vigepligt,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Ørum, til B.T.

Patruljen er netop ankommet til stedet og arbejder på at skabe sig et overblik over situationen.

Opdateres...