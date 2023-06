Et trafikuheld har søndag gjort, at Storebæltsbroen i en periode var lukket for biltrafik i vestlig retning.

Det udsendte Storebæltsforbindelsen, men over for B.T. oplyser Fyns Politi efterfølgende, at der nu er genåbnet.

»Der er næsten ryddet op, og trafikken glider igen. Der står et køretøj i nødsporet, men begge vognbaner er åbne,« fortæller Sten Nyland fra Fyns Politi.

Politiet oplyser desuden, at der var tale om et uheld, hvor en bil og en motorcykel kolliderede.

»Motorcyklisten er kørt på sygehuset, men han er ikke kommet svært til skade,« siger Sten Nyland.

Han konstarerer samtidig, at der fortsat er lang kø på Storebælt efter uheldet.

Men hvor lang den er, har Fyns Politi ikke oplysninger om.