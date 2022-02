Mandag morgen er Molslinjen kommet i problemer og sejler derfor ikke i øjeblikket.

»Vi har en rampe i Odden, som ikke vil flytte sig,« fortæller Jesper Maack, kommunikationsmedarbejder ved Molslinjen, til B.T.

Efter passagererne var kørt af færgen i Odden i morges, var det ikke muligt for de ventende passagerer mod Aarhus at køre på færgen.

Molslinjen var derfor nødt til at aflyse turen.

»Det betyder også, at hurtigfærgen på vej mod Odden er vendt om nu og returnerer til Aarhus, fordi den ikke kan lægge til i Odden,« siger Jesper Maack.

Man har nu tilkaldt teknisk assistance til Odden, hvor en kran skal rekvireres, så problemet kan blive løst.

Molslinjen forventer, at Express 2 afgår planmæssigt fra Aarhus 9.15, da de forventer at have løst problemet, inden de når Odden.

»Vi håber, at kranen er hurtigt fremme og får fikset problemet, men det kan i princippet give lidt uregelmæssig drift resten af dagen.«

Passagererne, der holdt og ventede forgæves, kan enten vente på næste afgang eller få refunderet billetten.