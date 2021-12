Hvis du er vant til at tage natbussen i Aarhus-området, så kan du godt begynde at lede efter alternativer.

Middtrafik har torsdag eftermiddag meldt ud, at deres natbusser ikke længere kører fra 10. december.

Det skyldes de seneste restriktioner, der blev meldt ud af statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag aften.

For at inddæmme coronasmitten har man blandt andet besluttet, at nattelivet skal lukke efter klokken 24 fra 10. december. Det tager Midttrafik konsekvensen af.

»På grund af de seneste restriktioner med nedlukning af nattelivet, vil der ikke køre natbusser i Midttrafiks område fra 10. december,« skriver Midttrafik på Facebook.

Men dem, det egentlig går ud over, er brugerne af natbusserne.

I kommentarsporet på Facebook udtrykker flere borgere derfor utilfredshed med beslutningen om at sløjfe busruterne om natten.

»Så dem, der har natarbejde, kan igen ikke komme hjem. Det er ikke kun folk, der tager i byen, der benytter sig af natbusserne,« lyder det i en af kommentarerne.

»Hvad med folk som arbejder om natten? Det er da en dyr fornøjelse at skulle bruge taxa,« skriver en anden.

Middtrafik er derfor også røget til tasterne i kommentarsporet.

»Det er rigtig surt for dem der benytter natbusserne til at komme til eller fra arbejde, ingen tvivl om det. Der skal være et godt kundegrundlag for, at det økonomisk kan betale sig at køre natbuskørsel. Det vurderer vi ikke der er, når »nattelivet« skal lukke klokken 24,« svarer de.

Så snart der åbnes for natbuskørsel, informerer de om det på Midttrafik.dk og på Facebook, lyder det.

Juleaften kører busserne dog efter søn- og helligdagsplanerne.