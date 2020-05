Cityringen i København døjer fredag eftermiddag med store tekniske problemer.

Det betyder, at der nu opfordres til at finde andre transportmuligheder.

Det oplyser DR P4 Trafik København på Twitter.

'Cityringen døjer med store tekniske problemer og de opfordrer dig til at finde en anden transport mulighed, da forsinkelser og aflysninger kan resultere i for mange mennesker ved og i togene,' skriver de.

Metroselskabet oplyser, at metrolinjen M3 - også kendt som Cityringen - lige nu kun kører i spor 1.

Der er lige nu intet tidsestimat for, hvornår der igen vil være normal drift.

Opdateres...