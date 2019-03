Københavns Metro var tirsdag middag ramt af et strømudfald.

Det betyder, at der i halvanden time ikke kørte tog på strækningen mellem Øresund og Københavns Lufthavn.

Metro Service oplyste på Twitter, at man ikke havde nogen tidshorisont for, hvornår problemerne er løst.

Der blev ved 13-tiden indsat metrobusser på den berørte strækning.

Der er ingen togdrift ml. Øresund og Lufthavnen pga. strømudfald, vi har desværre ingen tidshorisont.

Rejsegarantien er trådt i kraft ml. Øresund og Lufthavnen, se info på brochurer på stationerne.

Passagerer til Lufthavnen kan bruge DBS fra Nørreport og Ørestad. — Trafikinformation (@MetroenKBH) March 12, 2019

Metro Service oplyste samtidig, at rejsetidsgarantien er trådt i kraft, hvis man bliver mere end 30 minutter forsinket.

Det betyder, at passagerer under visse betingelser har ret til at tage en taxa. Det er en forudsætning, at turen påbegyndes fra en af de stationer, der er berørt af nedbruddet.

Passagerer til og fra København blev opfordret til at bruge DSBs Øresundstog, der kører fra Nørreport og Ørestad stationer samt fra Københavns Hovedbanegård.

Det var kort efter klokken 12, at strømmen røg på strækningen.