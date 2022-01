Én milliard mennesker har rejst med metroen i København, siden den åbnede i 2002. Og med en forventning om, at det antal nok er fordoblet inden de næste syv år, forventer Metroselskabet, at der kommer trængsel på nogle strækninger.

Derfor er planerne om en ny metrolinje i støbeskeen.

Det er særligt omkring havnen, der forbinder Amager med Indre By, man forventer, at der kan opstå flaskehalse, skriver Berlingske.

»Det skyldes, at der bliver bygget mange boliger på Amager, og når vi når til 2035, viser vores prognoser, at der ikke er plads til alle dem, som gerne vil rejse, i metroen. Derfor har vi kigget på muligheder for en ny linje,« siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør for Metroselskabet, til B.T.

Den stiplede linje øverst i billedet er de de to eller tre nye stationer, der kommer på M4 ved Nordhavn. Foto: Metroselskabet. Vis mere Den stiplede linje øverst i billedet er de de to eller tre nye stationer, der kommer på M4 ved Nordhavn. Foto: Metroselskabet.

Den nye linje, der er tale om, har fået navnet M5, men meget mere er heller ikke helt på plads endnu. Hvor og hvordan metrolinjen kommer til at løbe, er endnu ikke bestemt.

Metroselskabet har dog lavet tre mulige bud på, hvad der kunne give mening for linjen, som man kan se på billedet ovenfor. Den sorte streg, er de metrolinjer, vi allerede har. Den orange, blå og lilla er Metroselskabet tre bud på M5.

Kendetegnet for alle buddene på M5 er, at de selvfølgelig forbinder Amager med dele af byen på den anden side af havnen. Derudover stopper alle tre også i områder, hvor der er planer om at blive bygget mange nye boliger. For eksempel Lynetteholmen, Refshaleøen og Kløverparken.

»Vi ved, at der er mange planer om at lave nye boliger de steder, så det vil være oplagt at M5 også betjener de områder. Det vil gøre det nemt at komme hurtigt gennem byen på en bæredygtig måde, og vi får styrket den kollektive trafik,« siger Henrik Plougmann Olsen.

Planerne er dog endnu så løse, at den endelige strækning lige så vel kan blive en sammenblanding af de tre muligheder.

Men netop fordi byudviklingen skyder afsted i København, har Metroselskabet talt om at bygge en lille del af strækningen på M5 først, så den i det mindste kan åbne. Her er der tale om fire mulige stræk:

Østerport-Refshaleøen-Lynetteholmen

Refshaleøen-Prags Boulevard

Prags Boulevard-København H

København H-Forum-Rigshospitalets-Østerport

»Ved at dele byggeriet op i etaper og delstrækninger, kan man jo gå gang med at bruge metoren, hvor der allerede er behov,« siger Henrik Plougmann Olsen.

En delstrækning af M5 forventes at kunne stå færdig i 2035. Hvornår resten af M5 vil være færdig, er svært at sige noget om. Alligevel kan Københavnerne se frem til ny metro inden for kort tid. M4 bliver nemlig forlænget i begge retninger.

Der kommer fem nye stationer fra København H til Ny Ellebjerg i den ene ende, som ifølge Henrik Plougmann Olsen står færdig i 2024. Og så vil er kommer to eller tre nye stationer i den anden ende ud fra Nordhavn. De vil være færdige i 2030.