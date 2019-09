»Det er jo hylende grinagtigt og under al kritik.«

Mens Metroselskabet er i gang med at rulle den røde løber ud til den festlige åbning på søndag af Cityringen – det største anlægsarbejde i Danmark, siden Christian IV opførte Christianshavn – er metropassagerernes talerør Tina Weber i alt andet end festhumør.

Hun er edderspændt rasende over, at hun og alle andre metro-passagerer fra og med på mandag skal betale ekstra – et såkaldt ‘kvalitetstillæg’ – for at køre med metroen, selv om Metroselskabet udmærket ved, at Cityringen vil blive ramt af driftsforstyrrelser fra åbningen og i en rum tid fremover.

»Metroselskabet burde som en selvfølge droppe kvalitetstillægget, indtil driften på Cityringen er normaliseret,« siger Tina Weber.

Tina Weber, talerør for metro-passagerer og administrator af Facebook-gruppen MetroPendler.

Metropendlerne har ikke en officiel, valgt repræsentant, men Tina Weber driver Facebook-gruppen MetroPendler med omkring 500 medlemmer og har i flere år været talerør for metro-passagerer.

Det såkaldte ‘kvalitetstillæg’ er en del af selve finansieringen af Cityringen.

Og det betyder helt konkret, at samtlige rejser med metroen – også på de gamle linjer M1 og M2 – fra og med på mandag bliver 1,60 kroner dyrere i myldretiden og 1,28 kroner dyrere uden for myldretiden.

Takststigningen gælder kun metroen, ikke for eksempel S-tog og busser, der kører i samme zoner som metroen.

Nu bliver metroen dyrere I principaftalen om etablering af en Cityring fra 2005 og i Cityringens lovgrundlag fra 2007 er det besluttet, at der ved Cityringens åbning skal opkræves et tillæg for kunder i metroen.

Tillægget er forudsat som en del af finansieringen af Cityringen. Tillægget skal indbringe fire-fem milliarder kroner svarende til cirka en femtedel af Cityringens budget frem mod år 2065.

Det er alene passagerer, der bruger metroen, der skal betale tillæg.

Tillægget er 1,60 kr. ekstra i myldretiden og 1,28 kr. ekstra uden for myldretiden. Beløbet lægges oven i den normale billetpris, og kunderne skal blot checke ind og ud, som de plejer.

På rejsekort pendlerkort kan adgang til metroen fravælges. Fravælges metroen ikke, koster tillægget fast 80 kr. for 30 dage.

For pendler kombi betaler man ikke et særligt tillæg på forhånd, men der opkræves 1,60/1,28 kr. ekstra pr. rejse med et loft på maks. 80 kr. for 30 dage.

Metroselskabet erkender, at Cityringen vil blive ramt af driftsforstyrrelser, men afviser at pille ved kvalitetstillægget.

»Metroselskabet ved af erfaring, at når man åbner sådan en ny stor linje med 17 stationer og to gange 15,5 kilometer tunneller, så vil der typisk være 'børnesygdomme'. Vores operatør gør naturligvis, hvad de kan for at minimere driftsforstyrrelserne og justere systemet løbende og har trænet deres personale til hurtigt at kunne følge op på dem, men helt undgås kan det næppe,« siger Jesper Overgaard, afdelingschef i Metroselskabet, og uddyber:

»Herudover ved vi, at testkørslerne på linje M4 – strækningen ud til Nordhavn og Orientkaj stationer – vil påvirke driften på Cityringen. Vi vil dog forsøge at time det, så testkørslen på M4 primært vil påvirke M3 (Cityringen, red.) om natten.«

Han pointerer samtidig, at kvalitetstillægget ikke har noget med driftsstabiliteten eller antallet af driftsforstyrrelser af gøre, men er en del af den politisk besluttede finansiering af Cityringen.

»Tillægget vil frem til 2065 indbringe i alt 4-5 milliarder kroner og er med til, at Metroselskabet kan afvikle sin gæld frem mod 2065,« siger Jesper Overgaard.

Det svar kan Tina Weber ikke bruge til noget.

»Det er jo en særskat på os, der bruger metroen. Og så er man ovenikøbet så fjollet, at man kalder det et ‘kvalitetstillæg’. Jeg kører hver dag fra Kastrup til Nørreport. Jeg skal slet ikke over i Cityringen, men jeg skal betale for den alligevel,« siger hun og tilføjer:

»Jeg har betalt min skat én gang. Jeg synes ikke, det er en rimelig måde at udvide den kollektive trafik på. Den finansiering burde alle skatteydere i Danmark betale.«