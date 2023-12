Hvis du skal mellem Give og Vejle de næste par timer, skal du nok finde på noget andet end toget.

I en opdatering på X skriver Banedanmark, at der lige nu ikke er noget togtrafik mellem de to byer.

Det skyldes, at man undersøger et såkaldt dæmningsskred.

Et dæmningsskred sker ofte efter kraftig regn, og det må man jo sige, at Danmark har været udsat for det sidste stykke tid.

Fordi man stadig undersøger situationen, kan det da også tage et stykke tid, inden der igen er åbent for togtrafikken, skriver Banedanmark.

»Der er endnu ingen prognose, men indtil videre er trafikken indstillet til klokken 19.«