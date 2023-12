Det er stadig ikke nemt at komme mellem Give og Vejle med tog.

Det oplyser Banedanmark på X.

Her står det klart, at dæmningsskredet, der blev opdaget lillejuleaften, stadig ikke er fikset.

'Spærringen af strækningen mellem Give og Vejle forlænges til den 25. kl 12. Og det kan komme til at vare længere, så tjek Rejseplanen, som opdateres løbende.'

Man har ifølge Banedanmark brug for længere tid til at genopbygge dæmningen omkring skinnerne.

'Vi arbejder på afvanding og genopbygning af den beskadigede dæmning,' lyder det.

Det var som bekendt efter de store mængder regn, der er faldet det seneste stykke tid, at man opdagede, at der kunne være tale om et dæmningsbrud.