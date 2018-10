Tre biler har været impliceret i et færdselsuheld på motorvej E45 ved Skanderborg. Uheldet skaber massiv kø i begge retninger

Morgentrafikken på motorvej E45 er blevet lammet af et større færdselsuheld syd for Skanderborg. Tre biler har været impliceret i et harmonika-sammenstød i nordgående retning mellem Ejer Bavnehøj og Skanderborg S, og det skaber over 10 kilometer tæt kø på strækningen.

Sådan lyder meldingen fra Vejdirektoratet.

- Uheldet skete omkring kl. 7.20, hvor tre biler har været i et harmonika-sammenstød i det venstre spor, og lige nu er der omkring 30 minutters ekstra rejsetid på strækningen, siger Jakob Riis-Petersen fra Vejdirektoratet til TV2 Østjylland.

Køen i nordgående retning strækker sig helt fra nord for Horsens og op til Skanderborg. Også i den modsatte retning er der kø og tæt trafik.

- Det skyldes helt klart kiggekø. Vejhjælp og politiet arbejder på stedet, og vi håber på snarest at have ryddet vejen, siger Jakob Riis-Petersen.

Sydøstjyllands Politi melder i forbindelse med uheldet, at en bilist bliver ekskorteret med ambulance til sygehuset.

- Vi ved ikke, om det er alvorligt, men personen skal undersøges på universitetshospitalet i Skejby. Bilisterne kan passere uheldsstedet med forsigtighed, og de skal så også være opmærksom på ambulancen, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, til TV2 Østjylland.

Han har ingen tidshorisont for, hvornår politiet og det øvrige beredskab er færdige på stedet.

Bilister rådes af P4s trafikradio til at kigge mod alternative ruter - eventuelt af landevej 433 eller af hovedvej 170.