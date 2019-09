To uheld tidligt torsdag morgen har medført en massiv kødannelse på E45 Nordjyske Motorvej.

Ifølge Vejdirektoratet er der en forlænget rejsetid på op til 30 minutter på motorvejen fra Randers mod Aarhus mellem Hadsten og motorvejskryds Aarhus Nord.

Østjyllands Politi skrev klokken klokken 06.05 på Twitter, at der var sket et mindre færdselsuheld på det sydgående spor, hvilket betød, at to biler holdt i nødsporet.

Ti minutter senere kørte to biler så sammen samme sted.

Ifølge Dansk Trafikinfo er der tale om kødannelse på næsten 10 kilometer.

Køen starter kort før 44 Hadsten og frem til ulykkesstedet, hvor højre spor eftersigende skal være spærret som følge af oliespild.

Østjyllands Politi fortæller til Dansk Trafikinfo, at der går minimum yderligere 30 minutter med oprydningen.

