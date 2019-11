Der er tirsdag eftermiddag massiv kø på Motorring 3 på grund af et uheld.

Det er sket på den sydgående del lige efter tilkørslen fra Holbækmotorvejen, oplyser P4 Trafik.

Lige nu er der politi og redningskøretøjer på stedet.

Det betyder, at man har valgt at spærre for 1. og 2. vognbane, oplyser Hovedstadens Beredskab.

Der er dog ikke nogen personskade i forbindelse med uheldet.

Opdateres...