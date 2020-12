Fredag eftermiddag blev Motorring 3 ved København ramt af et trafikuheld.

Det har siden betydet massiv kø på strækningen.

Hos Vejdirektoratet oplyser man til B.T., at der lige nu er lang ventetid på strækningen, hvor der er kilometerlang kø.

»Der er omkring 25 minutter ekstra ventetid på Motorring 3 efter uheldet, men der er et par spor åbne, så det begynder at bløde op,« siger Jimmy Nyrup, vagtchef hos Vejdirektoratet.

Ifølge Hovedstadens Beredskab er en person kommet til skade og overdraget til akutberedskabet.

Det kan man læse på Twitter.

Ulykken har fundet sted i sydgående retning ikke langt fra tilkørslen fra Roskildevej.

Det lyder desuden fra Hovedstadens Beredskab, at man gerne vil have bilister til at passe på redningsmandskabet på stedet.

Det står ikke klart, hvor længe man skal forvente forlænget rejsetid.

B.T. følger sagen.