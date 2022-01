Mandag morgen er der sket et uheld på Holbækmotorvejen, som giver massiv kø i retning mod København.

Det skriver P4 Trafik og Vejdirektoratet.

Uheldet er sket ved frakørsel 12 Roskilde S.

Billeder fra stedet viser, at kø på strækningen allerede er lang.

»Det er to biler, der er stødt sammen, og der er skiltevogn og ladvogn på stedet,« fortæller kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard.

Han tilføjer, at der også er sendt to ambulancer til stedet, men at de foreløbige meldinger ikke tyder på, at der er alvorlig personskade.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til uheldet er.

B.T. følger trafiksituationen hele morgenen …