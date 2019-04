Sent i aftes fik Mary Allen og hendes mand en mail fra SAS, hvor flyselskabet skrev, at deres flyafgang til Washington DC ikke var påvirket af strejken blandt SAS’ piloter. Her til morgen kom endnu en mail: deres fly var pludselig aflyst.

Nu står Mary blandt andre passagerer, der er påvirket af strejken i Københavns Lufthavn og er dybt forvirret.

»Vi aner ikke, hvordan vi kommer hjem. Vi står nu i kø i SAS-skranken for at finde ud af, hvad vi skal gøre,« siger Mary Allen til B.T.’s udsendte i Københavns Lufthavn.

Hun håber ikke, at de skal blive i Danmark i flere dage.

Mary Allen er en af de passagerer, som er fanget af SAS-piloternes strejke.

»Vi skal på arbejde på mandag. Vi skulle have fløjet til Washington og så videre til Californien, hvor vi bor, men nu står vi her og ved ikke, om vi står det rigtige sted, eller hvad vi skal gøre. Vi skal jo nok komme hjem, men vi håber virkelig, det kan ske hurtigt.«

Også Ian Donnochie og hans hustru er mødt op i Københavns Lufthavn og er blevet ramt af SAS-strejken. De opdagede først strejken, da de stod i lufthavnen.

»Vi fik ingen information, før vi kom hertil,« siger Ian Donnochie til B.T.’s udsendte:

»Vi ville meget gerne have hørt noget tidligere, at det her ville ske. Det er ikke fedt,« siger han og forklarer, at de nu venter på at finde ud af, om de kan få en anden flyafgang til Oslo.

Generelt er stemning dog nogenlunde rolig i Københavns Lufthavn, forklarer B.T.’s reporter på stedet.

»De fleste tager det ret roligt. Der sidder en mand herude, som er ret ophidset og forsøger at købe en ny billet, men generet tager folk det pænt,« siger B.T.’s udsendte, og forklarer:

»Her er ikke kaos med vildt mange mennesker eller noget, og de fleste af dem, man taler med, er egentlig ikke sure. De har enten fået en ny billet eller fået en anden form for erstatning.«

SAS oplyser lørdag, at de senere på dagen vil melde ud omkring eventuelle aflyste fly søndag.