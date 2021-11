En nedreven køreledning forårsager forsinkelser for togdriften over Fyn.

Problemet er opstået lidt uden for Middelfart, og det gør, at man hos Banedanmark har været nødsaget til kun at køre med ét tog på strækningen.

»Regionaltogene er udgået, og der er i stedet sat togbusser ind, og så vil passagerer ii IC-togene opleve forsinkelser,« lyder status fra Driftscenter Danmark ved Banedanmark.

Ved middagstid oplyses det desuden, at der er tale om imellem et kvarter og tyve minutters forsinkelser for passagerer.

Nedrevet køreledning ved Middelfart på Vestfyn



IC og ICL kører med forsinkelser på op til 60 minutter.

Re-tog mellem Odense og Fredericia aflyst til kl. 16. Busser er bestilt. Vi ved endnu ikke hvornår de er fremme.



Hold dig opdateret her: https://t.co/Jg6OPw4sxy pic.twitter.com/vujtk8xVtt — DSB (@omDSB) November 7, 2021

»Vi arbejder på at få det løst, og vi forventer, at der vil være normal trafik igen et sted imellem klokken 17 og 18,« lyder det videre fra driftscenteret.

Ved 11-tiden skrev DSB, at man kunne forvente en times forsinkelse, men den ekstra rejsetid er altså halveret ved middsdagstid.

Hvis man skal ud at rejse, og skal over Fyn, kan det dog være en god idé at tjekke rejseplanen for at se, om man bliver påvirket.

Opdateres …