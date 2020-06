Sommeren står for mange danskere på strandture, grillaftener og anden spontan hygge med familie og venner.

Men det kan føre til situationer, hvor vi får en uhyggelig mistanke.

Under mange af de hyggelige sammenkomster tager det ene glas vin eller øl hurtigt det andet - og vi mister let overblikket over, hvor mange genstande, der er røget ned på en varm sommerdag. Det kan være medvirkende til, at der i netop sommermånederne sker flere spritulykker med personskade end i vintermånederne november og december.

En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden viser, at hver 10. dansker inden for det seneste år været passager i en bil, hvor de havde mistanke om, at føreren havde drukket mere end tilladt.

Undersøgelsen er udført i forbindelse med at Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og 64 kommuner i juni og juli kører en landsdækkende kampagne mod spritkørsel.

Tallene viser, at især én gruppe er ofte føler sig usikker på om chaufføren er ædru eller påvirket.

De unge.

Hele 23 procent af de 17-24-årige og 25 procent af de 25-35-årige har kørt med på trods af mistanke om, at føreren havde drukket for meget. Men det må du aldrig gøre, lyder advarslen fra Rådet for Sikker Trafik.

»Spritkørsel er meget risikabelt og kan have fatale følger, hvis man kommer ud for en ulykke. Så hvis man er i tvivl, om føreren er ædru, skal man ikke køre med. I stedet bør man overtale chaufføren til at komme videre på en anden måde. Hvis bilisten bliver stoppet af politiet, kan en dom desuden have alvorlige konsekvenser. Det kan man bruge som argument til at lade bilen stå,« siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.

I forbindelse med den nye spritkampagne 'Der er mange måder at stoppe spritkørsel på. Hvad er din?' er i alt 4.519 personer blevet spurgt, om de har kørt med som passager, hvor de havde en mistanke om, at føreren havde drukket mere end tilladt.

Blandt de adspurgte, som er over 36 år gamle, har mindre end hver tiende haft mistanke om at have kørt med en spirituspåvirket chauffør det seneste år.

Men hvad skal du så gøre for at undgå at køre med en chauffør, som måske kører spritkørsel? I boksen herunder får du syv gode råd.

Gode råd: Sådan kan du forhindre en ven i at køre spritkørsel Det kan være svært at overtale en anden til at lade bilen, især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun egentlig har drukket. Men husk på, at hver gang du forhindrer en anden i at blive spritbilist, gør du vedkommende - og andre borgere - en stor tjeneste. Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører

Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne

Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden

Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen

Tilbyd overnatning

Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket

Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114 Kilde: Rådet for Sikker Trafik

»Hvis man før middagen eller festen udpeger en chauffør, der har tjansen med at køre hjem, så mindsker man risikoen for at der bliver kørt spritkørsel. Samtidig kan man hjælpe vedkommende, hvis man serverer for eksempel alkoholfri øl eller andre drikkevarer uden alkohol i løbet af aftenen, så vedkommende stadig er med i hyggen, men ikke bliver påvirket af alkohol,« siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Ifølge Vejdirektoratet omkom 165 personer i spritulykker i perioden 2015-2019.