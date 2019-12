En 44-årig mand er omkommet i et trafikuheld i Sindal i Nordjylland.

To biler kørte sammen, og manden var efterfølgende fastklemt og i kritisk tilstand.

Han blev kørt til Aalborg Sygehus med eskorte, men er nu død, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi.

»Vi fik en anmeldelse 16.17 om et færdselsuheld ved Bindslevvej og Jerupvej, nord for Sindal, om at to biler skulle være kørt sammen,« siger Mads Hesselund, der er vagthavende ved Nordjyllands Politi til B.T.

»Vi sender patruljer og indsatsleder samt ambulancer afsted til ulykkestedet. Her viser det sig, at de to biler er kørt sammen.«

Ifølge vagtchefen ved Nordjyllands Politi sad der to personer i den ene bil, mens der sad en person i den anden bil.

I bilen med to passagerer, sad den ene person, den 44-årige mand, fastklemt. Han blev kørt til sygehuset med ambulance og var i kritisk tilstand. På sygehuset afgik han ved døden.

De to andre passagerer i bilerne er kun kommet lettere til skade, men er også blevet kørt til sygehuset.