En mand er fløjet til Rigshospitalet i lægehelikopteren efter en alvorlig færdselsulykke på Helsingevej umiddelbart nord for Kirke Helsinge på Vestsjælland.

»Han er i kritisk tilstand,« siger kommunikationsmedarbejder ved Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Helsingevej er helt spærret på ulykkesstedet – og politiet forventer, der kan gå over en time, før den kan genåbnes.

Den alvorlige ulykke skete torsdag morgen, hvor manden tilsyneladende overså, at en lastbil holdt stille, da han kom kørende ad Helsingevej på motorcykel.

Manden kørte op bagi lastbilen og pådrog sig alvorlig personskade.

Ulykken skete, mens der blev læsset varer af lastbilen.

Kun føreren af motorcyklen er kommet til skade.

Der kan gå over en time, før Helsingevej kan genåbnes for trafik på ulykkesstedet.

Færdselsuheld på Helsingevej umiddelbart nord for Kirke Helsinge, 4281 Gørlev Sj. Helsingevej er spærret i begge retninger. Politi og ambulance er ankommet til stedet. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) October 15, 2020

»Jeg går ud fra, at bilinspektøren er tilkaldt, for det er standardprocedure ved uheld med personskade,« siger Martin Bjerregaard.

»Udfordringen er, at bilinspektørerne har base i Greve, så før han er fremme på ulykkesstedet og har udført sit arbejde, kan der gå noget tid. Jeg vil skyde på, at vi taler først på formiddagen,« fortsætter han og understreger, at det er et foreløbigt estimat.

Midt- og Vestsjællands Politi er ved at underrette motorcyklistens pårørende.