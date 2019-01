En mand er søndag formiddag blevet fundet død i en bil i Frederiksværk.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T.

»Vi er til stede på Heilmannsvej i Frederiksværk, hvor en mand er fundet død i sin bil. Bilen har kørt ind i et elskab, men der er hverken store skader på selve elskabet eller bilen. Derfor er vores hovedteori, at han har fået et ildebefindende under kørslen,« lyder det fra den vagthavende hos Nordsjællands Politi.

Han har med al sandsynlighed ligget i bilen i et godt stykke tid. Således var bilen dækket af is, da politiet ankom.

Heilmannsvej i Frederiksværk. Foto: Privat Vis mere Heilmannsvej i Frederiksværk. Foto: Privat

»Vi har valgt at spærre området af og tilkalde en bilinspektør, for vi kan ikke afvise, at der er sket en ulykke. Han kan have slået hovedet ned i ratsammen ved sammenstødet, det ved vi for så vidt ikke,« fortæller han videre.

Politiet har endnu ikke underettet de pårørende, hvorfor mandens alder for nuværende er ukendt.

Politiet ved indtil videre heller ikke, hvor længe manden har været død, inden han blev fundet i sin bil.

Området omkring Heilmannsvej i Frederiksværk er derfor afspærret søndag formiddag.