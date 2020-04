En 51-årig mand er søndag blevet dræbt i en færdselsulykke på Fyn.

Ulykken skete omkring klokken 13.00.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard til TV 2 Fyn.

Den 51-årig mand var den eneste involverede i ulykken, der skete på Svendborg-landevejen ved Langå, der ligger nordvest for Hesselager.

Politiet er nu ved at undersøge, hvad der gik forud for ulykken og førte til, at bilen forulykkede.

Et vidne har beskrevet over for politiet, hvordan en Mazda søndag eftermiddag overhalede hende i høj fart på Svendborg-landevejen.

Der er formentligt tale om manden, der kort efter kørte galt i en Mazda på selvsamme vej.

De pårørende er underrettet.