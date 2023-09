En 42-årig mand mistede natten til lørdag livet i forbindelse med en anholdelse på Køge-egnen. Ifølge B.T.s oplysninger var den 42-årige mand hang around i Hells Angels.

Midt- og Vestsjællands Politi ville ikke oplyse mere om sagen, da den er overgået til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Men efter dødsfaldet har flere medlemmer af Hells Angels delt billeder af den 42-årige på Facebook.

På et af opslagene skriver et medlem af Hells Angels, at den 42-årige må hvile i fred, og at han er død i politiets varetægt.

Flere tilslutter sig i kommentarsporenene, hvor de skriver, at de kondolerer.

Ifølge politiet skete anholdelsen af den 42-årige mand, efter politiet var rykket ud til en adresse på baggrund af en anmeldelse om husspetakler.

»Vi modtager klokken 00.18 en anmeldelse om voldsomme husspektakler. Under anholdelsen af den mandlige part, bliver han pludselig livløs. Der bliver iværksat førstehjælp på stedet og tilkaldt en ambulance, men han afgår efterfølgende ved døden,« sagde politiinspektør Thomas Tarpgaard.

Det er fortsat uklart, hvordan den 42-årige mand mistede livet.

