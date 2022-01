En fuld lastbilchauffør, der kører tværs over en rundkørsel og brager ind i en hestetrailer. En fuld lastbilchauffør, der bliver anholdt to gange på tre timer.

Og en lastbilchauffør, der mandag slingrede over flere vognbaner, inden Nordjyllands Politi stoppede ham og anholdte ham.

Det er bare tre eksempler i Nordjylland indenfor de tre sidste måneder, hvor fulde lastbilchauffører har været involveret i yderst trafikfarlige situationer.

»Vi ser meget alvorligt på de her sager. Det er et fokusområde, som vi må og skal tage meget alvorligt,« fortæller Jess Falberg, der er leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi og fortsætter:

Reglerne om vanvidsbilisme 31. marts 2021 trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Særlig hensynsløs kørsel.

»Det er ikke fordi, vi har oplevet en stor stigning i den her type sager, men jeg tænker, der er kommet mere fokus på det på grund af loven om vanvidskørsel.«

Rent statistisk er det ikke muligt at skille sager med slingrende lastbiler med fulde chauffører bag rattet fra de øvrige sager om spirituskørsel.

Og hvis man kigger på det samlede antal sager er der sket et fald fra 753 spiritussager i 2019 til 632 spiritussager i 2021.

Men, som politikommissæren påpeger, så har der været færre biler og lastbiler på vejene som følge af coronanedlukninger.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

Dog er både ordensmagten og borgere blevet mere opmærksomme på problemet på grund af den nye lov om vanvidskørsel, lyder det fra politikommissæren.

»Kan vi konfiskere køretøjet, så gør vi det selvfølgelig,« siger Jess Falberg.

Loven om vanvidskørsel handler nemlig ikke kun om at køre for stærkt. Også hvis promillen er tilpas høj, kan politiet konfiskere køretøjet.

»Det er klart, at det er et stort indgreb, når det er er en stor dyr lastbil i forhold til, hvis det er en gammel personbil,« siger Jess Falberg.

Ifølge Jess Falberg fra operativ færdsel hos Nordjyllands Politi kan en såkaldt alkolås være med til at dæmme op for problemet med spirituskørsel (arkivfoto). Foto: Louise Leth-Espensen Vis mere Ifølge Jess Falberg fra operativ færdsel hos Nordjyllands Politi kan en såkaldt alkolås være med til at dæmme op for problemet med spirituskørsel (arkivfoto). Foto: Louise Leth-Espensen

Derudover kan de såkaldte alkolåse være med til at dæmme op for spirituskørsel.

Her skal chaufføren nemlig puste i en lås, der er forbundet til bilens eller lastbilens tændingssystem.

»Det vil helt klart være et middel til at undgå spirituskørsel. Det vil jo sætte en helt naturlig grænse for det,« slutter politikommissæren.