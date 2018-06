112 sygemeldinger fik torsdag DSB til at trække Dansk Jernbaneforbund ind til et fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening. Mistanken var, at sygemeldingerne var en maskeret strejke.

»Vi anerkender ikke, at sygemeldingerne er en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse,« siger formand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup efter mødet.

Sygemeldingerne er ifølge DSB så omfattende, at der også fredag kører færre tog på Fyn og enkelte steder i Jylland.

Dansk Jernbaneforbund blev til mødet bedt om at få de medlemmer, som ikke er lovligt fraværende, til at gå på arbejde igen.

»Det anerkender vi selvfølgelig. Hvis de ikke er syge, skal de selvfølgelig møde på arbejde,« siger Henrik Horup.

Han har dog ingen grund til at tro, at medlemmerne ikke er syge.

»Jeg ved, at rigtig mange er syge for øjeblikket. Om det er 112, ved jeg ikke,« siger han.

Når det er sagt, så er forholdet mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund ikke ligefrem hjerteligt. Det skyldes stridigheder om en ny, privat overenskomst.

»Vi møder op til de møder, vi skal. Men ellers taler vi ikke sammen,« siger Henrik Horup.

DSB har torsdag aften ingen kommentarer til sagen, men opfordrer til, at man som passager tjekker Rejseplanen.dk eller dsb.dk, hvis man skal med tog de nærmeste dage. Begge steder opdateres, hvis der sker ændringer i køreplanen.