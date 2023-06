Nu er den gal igen. Helt gal.

De lokale forretningsdrivende på Rantzausgade i København har for længst fået nok. Et omfattende vejarbejde skulle have taget fire uger og været færdigt i januar i år, men er blevet udskudt gang på gang.

Butiksejerne har i B.T. klaget deres nød, fordi vejarbejdet betyder tabt omsætning, da kunderne har vanskeligt ved at komme frem til butikkerne.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod beklagede i Berlingske det langstrakte forløb over for butiksejerne, som tvivlede på, at projektet ville blive færdigt til juni i år, som kommunen anslog.

Og nu viser det sig, at butiksejerne i den grad har fået ret i deres bange anelser. Projektet bliver godt nok færdig i juni. Men ikke i juni 2023, men i juni 2024!

Det fremgår af en orientering fra Miljø- og Teknikforvaltningen, som B.T. er i besiddelse af.

Projektet er nemlig løbet ind i så store og fordyrende problemer, at det oprindelige udbudsmateriale ikke længere holder vand.

Prisen for at færdiggøre projektet overstiger nu det tilbud, som entreprenørfirmaet CG Jensen oprindeligt vandt opgaven på, så voldsomt, at Københavns Kommune for at overholde udbudsloven ser sig nødsaget til at sætte gang i ny udbudsprocedure.

B.T. og Berlingske har tidligere skrevet, at vejarbejdet på Rantzausgade trækker ud. En lokal beboer bemærkede, at en jord- og betonarbejder fik sig en morfar i sin gravko. Foto: Privat foto Vis mere B.T. og Berlingske har tidligere skrevet, at vejarbejdet på Rantzausgade trækker ud. En lokal beboer bemærkede, at en jord- og betonarbejder fik sig en morfar i sin gravko. Foto: Privat foto

Helt konkret betyder det, at entreprenørfirmaet CG Jensen kun gør de to første etaper, A og B, af vejarbejdet færdigt.

Den resterende del af projektet – de tre sidste etaper C, D og E – er Teknik- og Miljøforvaltningen nu i færd med at udarbejde nyt udbudsmateriale for.

Forvaltningen arbejder på at sende det nye udbud ud inden sommerferien og forventer, at vejarbejdet på Rantzausgade kan genoptages i november 2023.

Forvaltningen planlægger nu med, at projektet afsluttes i juni 2024, altså halvandet år senere end oprindelig projekteret.

Helle Bonnesen, medlem af Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Borgerrepræsentation og folketingsmedlem for De Konservative, er oprørt over forsinkelsen.

»Det er grotesk. Det er forfærdeligt for de lokale forretningsdrivende og beboere, at man efterlader dem med de forhold. Det kan jo ende med at ruinere de lokale erhvervsdrivende,« siger hun.

Hun tilføjer, at kommunen fremadrettet skal sikre sig, at der laves grundige forundersøgelser, før lignende projekter sendes i udbud.

Etape A og B forventes færdiggjort i juni i år.

Herefter vil gaden blive åbnet frem til november, hvor vejarbejdet – efter planen – vil blive genoptaget af den entreprenør, der vinder det nye udbud.

Teknik- og Miljøforvaltningen erkender, at projektet er gået skævt.

»Det var måske ikke lige det udfald som mange af jer havde håbet på, og vi i forvaltningen beklager også situationen,« skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i orienteringen.