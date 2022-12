Lyt til artiklen

Politiet og DMI advarer om is- og sneglatte veje over store dele af landet torsdag morgen, hvor temperaturen er under frysepunktet. Vintervejret giver både grobund for smukke fotos og store trafikale problemer.