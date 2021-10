Limfjordstunnelen er nu igen åbnet i begge retninger.

Nordjyllands Politi lukkede cirka 21.20 mandag aften kort tunnelen i både nordgående og sydgående retning, da en spøgelsesbilist var på spil på motorvejen.

Bilisten blev efter få minutters lukning af tunnelen stoppet af ordensmagten omkring Sundsholmen på Nørresundby-siden – lige nord for Limfjordstunnelen – hvor han var i færd med at køre sydpå i det nordgående spor. Altså i den gale retning.

»Patruljen på stedet får stille og roligt bragt bilen til standsning. Manden bag rettet er formentlig en ældre herre,« oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at den korte lukning af Limfjordstunnelen skete for at få styr på situationen.

Ingen kom noget til, oplyser vagtchefen.

Opdateres...