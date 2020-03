Ny Lillebæltsbro er mandag eftermiddag spærret i retningen mod Fyn.

Det skyldes et færdselsuheld på broen.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Trafikanter bliver i stedet henvist til at køre via rute 161 Gammel Lillebæltsbro, og at man i den forbindelse må forvente forlænget rejsetid.

Vejdirektoratet forventer, at kunne åbne for almindelig trafik og dermed genåbne broen i løbet af aftenen.

Opdateres..