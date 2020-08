Søndag eftermiddag har der været en motorcykel-ulykke på Lillebæltsbroen.

Ulykken er sket i Østgående retning kort inden Fyn.

Det bekræfter vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi.

Mindst et af sporene i østgående retning er spærret, mens der arbejdes på stedet.

Vagtchefen fortæller dog, at politiet stadig er ved at danne sig et overblik og derfor ikke har yderligere kommentar på nuværende tidspunkt.

Opdateres...