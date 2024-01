Et uheld på rute 22 på Kalundborgvej ved Havrebjerg påvirker lige nu trafikken i begge retninger.

Det oplyser DR P4 Trafik på X.

'Der er voksende kø i syd- og nordgående retning,' lyder det.

Over for B.T. oplyser vagtchef Jakob Jensen hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, at man netop er ankommet til stedet og dirigerer trafikken.

'Det er et færdselsuheld med to biler. Det skulle ikke være alvorligt,« siger han og tilføjer, at man endnu ikke kender omstændighederne for uheldet.

Opdateres.