Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et letbanetog er her til morgen blevet afsporet i Aarhus.

Det betyder, at flere afgange på strækningen er blevet aflyst. Det skriver TV 2 Østjylland.

Til lokalmediet fortæller operationschef Kirsten Dyrvig fra Østjyllands Brandvæsen, at der ikke umiddelbart er sket personskade, og de personer, der befandt sig i toget, er på vej ud.

Uheldet skete i krydset Brendstrupgårdsvej og Olof Palmes Allé, hvor letbanetoget nu holder.

Det betyder også, at andre afgange på linje L2 mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital i øjeblikket er aflyst.

»Selve letbanen er blevet afsporet, og sådan et tog er ikke lige til at flytte på, så der kommer til at være spærret et stykke tid,« siger Kirsten Dyrvig til TV 2 Østjylland.