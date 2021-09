Det lyder skørt – men også lidt spændende. En svævebane i Aarhus.

Det har længe været planen, at der skulle etableres en letbanestrækning til Aarhus Ø, der skulle forbinde bydelen med midtbyen.

Men selvom der var lagt planer og afsat millioner til projektet, så blev det alligevel droppet, fordi det ville påvirke trafikken alt for meget i Nørreportkrydset.

Men hvad skal der så ske med den kollektive trafik på Aarhus Ø?

I et debatindlæg i Århus Stiftstidende har en borger fået en idé – en, der måske lyder lidt skør. Han foreslår nemlig, at man etablerer en svævebane fra Aarhus Ø og ind til midtbyen.

Flemming Bach Thomassen fra Tranbjerg er civilingeniør. Han forestiller sig, at svævebanen skal starte på Bernhard Jensens Boulevard og svæve hen over midten af boulevarden, hvor letbanen skulle have kørt.

Den skal svæve over Nørreport og videre langs havnen, hvor den skal ende ved Skolebakken eller Dokk1.

Det lyder måske skørt og urealistisk – men faktisk er svævebaner i andre lande en almindelig del af den kollektive transport, blandt andet i Bolivia.

Beboerne på Aarhus Ø efterspørger i hvert fald en løsning. Arian Jabarkheil Naderi er ikke tilfreds med, at der endnu ikke er fundet et alternativ til letbanen.

»Jeg synes, det er virkelig skuffende. Det er for dårligt, Aarhus Ø ikke er prioriteret højere i Aarhus. Det er som om, det bare er en lille, ny bydel. Det er det jo ikke, det er mega stort,« sagde hun til B.T. tidligere på måneden.

Hun er egentlig tilfreds med, at det ikke bliver en letbane – det samme er Elisabeth Bach. De mener, at trafikken vil blive for stort et problem i krydset ved Navitas med en letbane.

Ingen af dem er dog tilfredse med busserne i øjeblikket.

»Bussen kører kun to gange i dagtimerne og efter klokken 18.00, er det en gang i timen. Det er simpelthen for lidt,« sagde Elisabeth Bach til B.T.

Borgmester Jacob Bundsgaard meddelte tirsdag 31. august, at arbejdet med alternativer løsninger vil blive iværksat nu. Han vurderer, at det eksempelvis kan være bybusser, og han er enig i, at det skal være med høj kapacitet.

Men hvis ikke det skal være busser, så kunne en svævebane måske være en løsning?