Ikke bare et, men to uheld har giver udfordringer i morgentrafikken på Hirtshalsmotorvejen omkring Hjørring.

Klokken 6.40 kom den første melding om et uheld. Det skete i sydgående retning lige syd for afkørsel 3 Hjørring C.

I den forbindelse er selve tilkørselsrampen spærret, så det ikke er muligt at køre på motorvejen.

Vejdirektoratet oplyser at der både er politi og redningsmandskab på stedet, og de tidligst forventer at åbne tilkørselsrampen klokken 8.50.

Omkring klokken 7.40 var den så gal igen. Her er to biler, ifølge P4 Nordjylland, kørt sammen i nordgående retning ved frakørsel 4. Bilerne holder i nødsporet.

Der er lav sigtbarhed i området på grund af tåge.

Vejdirektoratet advarede omkring klokken 8 om en spøgelsesbilist på motorvejen omkring Hjørring, men det har politiet efterfølgende afkræftet.

Artiklen opdateres …