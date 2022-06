Lyt til artiklen

En lastbil er torsdag morgen væltet på Fynske Motorvej – den spærrer for trafikken i begge retninger.

Uheldet er sket tæt på Middelfart mellem afkørslerne til Middelfart og til Middelfart Ø..

Det skriver Vejdirektoratet.

Ved 6.30-tiden er det muligt at passere stedet i et spor i retning mod Sjælland, mens der er to farbare spor i retning mod Jylland, lyder det.

»Oprydningsarbejdet forventes at vare til og af formiddagen,« skriver Vejdirektoratet:

»Så der vil være forsinkelser på strækningen.«

I B.T.s video øverst i artiklen her kan man se, at den væltede lastbil er endt i midterrabatten, og at det er derfor, at motorvejen er blevet spærret i begge retninger.

Uheldet skete ved 5.30-tiden, og tidligere var der kun et brugbart spor i begge retninger.

Opdateres ...