En stor lastbil er væltet i grøften Skovvejen ved Knapstrup.

Samtidig er en 21-årig mand sigtet for spirituskørsel.

Det forklarer vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Vi har en stor lastbil, som er ført af en 21-årig og han er nu sigtet for spirituskørsel. Han er taget med til stationen, for at få taget en blodprøve.«

I lastbilen var der også en passager, som er kommet lettere til skade.

Tilkaldt assistance for at fjerne lastbilen, men umiddelbart kan man godt komme forbi.

Artiklen opdateres …