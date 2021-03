En cyklist blev tirsdag morgen ramt af en lastbil i en højresvingsulykke i Roskilde.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

De første meldinger lød på et alvorligt uheld, men heldigvis lader det ikke til, at cyklisten er blevet alvorligt kvæstet.

»Cyklisten var ved bevidsthed efter ulykken og skulle ikke være kommet alvorligt til skade,« siger Martin Bjerregaard.

Uheldet skete klokken 07.58 i krydset Københavnsvej/Store Hedevej/Marbjergvej.

Og det giver en del trafikale udfordringer.

En overgang var der spærret for trafik mod Hedehusene/København og kø i alle retninger, men kort før klokken ni blev krydset åbnet igen.

»Det er aldrig godt at spærre et stort kryds som dette på det her tidspunkt, så man må lige have lidt tålmodighed derude,« lyder rådet fra Martin Bjerregaard.

P4 Trafik skriver da også, at bilisterne skal være forberedt på kø, selvom der er åbnet for trafik igen.