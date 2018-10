En lastbil med en større ladning korn væltede fredag morgen på hovedvej 11 ved Ydby i Vestjylland, som var spærret helt af i mere end en time. Vejen er nu åbnet for trafik igen.

»Lastbilen fik lige nord for Ydby et hjulpar ud i rabatten, og så mistede chaufføren herredømmet over lastbilen, som væltede med det resultat, at hele kornladningen nu ligger spredt ud over hovedvejen,« sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen, til Nordjyske fredag morgen.

Uheldet skete ved 5-tiden. Vejen blev først genåbnet omkring klokken 7.

Det skyldes, at lastbilen skal rejses op og alt kornet skal fjernes fra vejen, før trafikken kunne genoptages.