En lastbil er onsdag aften voldsomt forulykket på Holstebromotorvejen. Politiet er på stedet.

Trafikken fra Holstebro mod Herning i øjeblikket påvirket af et solouheld, hvor en lastbil har påkørt autoværnet i midterrabatten.

»Lastbilen kom kørende fra Holstebro mod Herning, da venstre forhjul eksploderede, så vognen trak kraftigt til venstre. Lastbilen kørte gennem midterautoværent og pløjede 20-25 meter af det op, før den kørte over i det modkørende spor for til sidst at holde stille i nødsporet,« fortæller Jens Claumarch, vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der kun er tale om materielle skader og opfordrer på Twitter samtidig øvrige bilister til at køre langsomt, mens skiltevogne bliver sat op.

Politiet er på stedet og regulerer trafikken, men bilister på Holstebromotorvejen kan med fordel køre fra ved afkørsel 19 og fortsætte på den gamle hovedvej til afkørsel 20, hvor trafikken igen er normal.

På rute 439 Skjernvej - fra Skjern mod Nørre Snede mellem Skarrild og frakørsel mod Kibæk - er trafikken også påvirket i forbindelse med en havareret lastbil, hvor en blokvogn er væltet, og som nu skal bjerges, skriver Vejdirektoratet.