En lastbil er mandag morgen kørt galt i det sydlige Jylland ikke langt fra Billund Lufthavn.

Uheldet er sket på Billundvej mellem Granlundvej og Hjortflodvej nord for Billund.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

»Find alternativ rute,« lyder det fra politikredsen.

Politiet gør opmærksom på, at der er mulighed for omkørsel via Granlundvej og Hjortflodvej.

Billeder fra stedet viser, at der er tale om en grisetransport.

Flere af dyrene er sluppet ud af deres bure og er ved at blive indfanget af folk fra beredskabet.