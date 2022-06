Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet arbejder lige nu på højtryk, efter en havareret lastbil har tabt et læs med træstammer på motorvejen.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Arbejdet foregår på motorvejen i Limfjordstunnelen mellem Aalborg og Nørresundby i sydgående retning.

»Der er en del trafikale udfordringer. Biler kører slalom mellem træstammerne for at komme igennem, og det betyder, at vi har haft svært ved at komme igennem og få dirigeret trafikken over i den ene side,« siger vagtchef Poul Fastergaard.

»Der giver en lang, lang kø lige nu,« slår vagtchefen fast.

Politiet har siden fået lukket flere spor og dermed fået sat en stopper for bilisternes slalomkørsel.

Udover politiet, bistår også Nordjyllands Beredskab også i arbejdet. Ingen person er kommet til skade i forbindelse med uheldet.

P4 Trafik Midt & Nord oplyser, at der er tung kø i begge retninger. Der er kun et spor åbent i hver retning. Limfjordstunnelen har i alt seks spor.

Tidshorisonten for situationen er lige nu ukendt.

Vejdirektoratet oplyser, at man først forventer normal trafik »sidst på formiddagen«.

Man ved endnu ikke, hvad der er sket forud for uheldet.

B.T. følger situationen.