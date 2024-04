Opdatering: Der er nu ryddet op på stedet, og der er således åben for trafik igen, skriver DR P4 Trafik.

Et væltet lastbil gør lige nu, at der er spærret for hovedvej mellem Odense og Faaborg.

Det oplyser Fyns Politi.

Der er tale om hovedvejen mellem Fåborgvej og Albanivej ved Heden syd for Odense.

Lige nu er der ikke voldsomme trafikudfordringer som følge af situationen.

Det er strækningen her, som er spærret. Foto: Fyns Politi. Vis mere Det er strækningen her, som er spærret. Foto: Fyns Politi.

Men grundet et bjærgningsarbejde er der omkørsel ved strækningen.

Og derfor opfordrer politiet til at finde alternative ruter.