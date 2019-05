Tirsdag morgen er der lang kø på E20 Fynske Motorvej i vestgående retning efter to uheld.

Kun et af tre spor er farbart efter uheldene - og det skaber kø og forlænget rejsetid på motorvejen her i morgenmyldretiden.

Uheldet, som er årsagen til de trafikale problemer, skete ved Knudshoved mod Odense mellem motorvejskryds Odense og Odense C.

»Der er en del kø,« siger Kenneth Andersen fra Vejdirektoratets Trafikcenter og fortsætter:

»Det kommer til at vare ved indtil myldretiden er overstået ved 9-tiden.«

Der har været to uheld på strækningen, og det er det andet uheld, som har ført til kødannelsen.

»Oprydningen efter det første uheld er overstået, men efterfølgende skete der endnu et uheld, som gjorde det nødvendigt at lukke de to spor,« siger Kenneth Andersen.

Politi og vejhjælp er fremme.

Vejdirektoratet forventer, at oprydningen efter det andet uheld er overstået kort efter klokken 9.